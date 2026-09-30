Na první pohled vypadá jako obyčejná kancelářská sponka. Když se ale podíváte zblízka, oproti té tradiční má jednu zajímavou inovaci. Aby ostré okraje drátu netrhaly papíry, jsou na nich malé kuličky. „Vymysleli to Němci. Je to jejich patent, který výrobu zdraží prakticky o 100 procent. Teď čekáme, jestli to skousnou, ale nikdo jiný v Evropě to neumí udělat, jenom my,“ vysvětluje ředitel a majitel společnosti Mikov Karel Ježek.
Stačí se otočit a v téže místnosti fabriky v severočeských Mikulášovicích, jen o kus dál, leží v bedně několik kilo připínáčků. Z většiny kanceláří sice možná zmizely polystyrenové nástěnky, trh pro malé špendlíky s plochou kulatou hlavičkou ale nezanikl. „Vyrábíme jich šest až osm tun měsíčně. Používají to nábytkáři, zahrádkáři… A vezměte si třeba mucholapku – na každé jsou dva. V Německu máme jako zákazníka jejich výrobce, který si bere tři miliony připínáků měsíčně. Trh existuje, ale musíte ho hledat,“ vypráví Ježek, jak se původně nožířská firma pod jeho vedením rozmachuje.
Co se dočtete dál
- Proč tradiční nožířská firma zabrousila do dalších kovodělných oborů.
- Čím firma konkuruje levné čínské konkurenci.
- Jaké akvizice společnost Mikov uskutečnila a jak se to odrazilo na jejím byznysu.