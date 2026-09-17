Energetickému a průmyslovému holdingu (EPH) miliardáře Daniela Křetínského klesl meziročně čistý zisk v 1. pololetí o více než polovinu z 2,2 miliardy eur (zhruba 53,2 miliardy Kč) na 933 milionů eur (přibližně 22,7 miliardy Kč). Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků skupiny. Pokles čistého zisku souvisí podle Ekonomického deníku, který na výsledky upozornil, s přeceněním hodnoty Slovenských elektráren. Společnost, která je největším producentem elektřiny na Slovensku, získal Křetínský loni.
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Pololetní provozní zisk meziročně vzrostl o deset procent na 1,36 miliardy eur (zhruba 33 miliard korun) a tržby se zvýšily o 29 procent na 16,7 miliardy eur (přibližně 405 miliard korun). Zadlužení EPH v prvním pololetí kleslo z 9,87 miliardy (240 miliard korun) na 9,22 miliardy eur (223,8 miliardy korun).
Nejvíce vydělal EPH na výrobě a prodeji bezemisní energie, která se podílela na čistém i provozním zisku z více než poloviny. Do této kategorie spadají podle Ekonomického deníku i Slovenské elektrárny. Zhruba čtvrtina ziskovosti poté připadá na energetickou společnost EP Infrastructure (EPIF), další čtvrtina připadá podle Ekonomického deníku na plynové a další elektrárny.
Letos v dubnu také EPH vložila do nové firmy TTEP, kterou založila s francouzskou společností TotalEnergies, svá vybraná plynová a biomasová aktiva i bateriové systémy na vybraných trzích. TTEP se zabývá flexibilní výrobou elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a Francii. Obě strany mají v TTEP poloviční podíl.
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Křetínského Energetický a průmyslový holding (EPH) zahrnuje přes 70 společností v Evropě a je přední evropskou energetickou skupinou. Patří do ní například společnosti Eustream, která provozuje tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), největší slovenský výrobce elektřiny Slovenské elektrárne (SE). Zahrnuje také italské společnosti EP Produzione nebo Biomasse Italia, největší severoirskou elektrárnu na zemní plyn EP Ballylumford, britské plynové elektrárny EP Kilroot, EP Langage nebo EP South Humber Bank, provozovatele paroplynových elektráren v Nizozemsku EP NL a další energetické podniky jako například GazelEnergie, třetího největšího producenta elektřiny ve Francii.
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