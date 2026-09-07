Mezi Čechy a Slováky je podle webu e15.cz nejbohatší vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem 480 miliard korun. Následuje majitelka finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou se 405 miliardami a majitel zbrojařského a strojírenského holdingu CSG Michal Strnad s 347 miliardami Kč. Premiérovi Andreji Babišovi (ANO) patří se 111 miliardami korun v pořadí sedmé místo. V letošním žebříčku je pět nových jmen, píše e15.
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Jiné pořadí představil koncem srpna týdeník Euro. Na první místo zařadil Strnada s majetkem 470 miliard korun, za něj Křetínského se 432 miliardami a na třetí místo Kellnerovou s rodinou se jměním 385 miliard korun. Babišova rodina je v žebříčku Eura osmá s 83,5 miliardy Kč. Babiš v únoru vložil akcie holdingu Agrofert do svěřenského fondu.
Oba žebříčky dávají na čtvrté místo shodně vlastníka skupiny KKCG Karla Komárka, podle e15 ovládá majetek za 252 miliard korun. Páté místo v pořadí e15 patří Jozefu a Patrikovi Tkáčovým s majetkem 213 miliard korun ve skupině J&T a holdingu EP.
Šestý je majitel realitní skupiny CPI Radovan Vítek se 139 miliardami korun, osmý za Babišem pak vlastník energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač se 110 miliardami. Devátou pozici má v žebříčku majitel zbrojařské skupiny STV Group Martin Drda s rodinou, jejichž jmění e15 vyčíslil na 109 miliard korun. Desítku uzavírá Ivan Jakabovič se 105 miliardami s majetkem ve skupině J&T.
Nováčky v žebříčku e15 jsou Petr Kellner mladší na 21. místě, který po smrti svého otce získal peníze z podílu v PPF a založil investiční skupinu Palmont, a otec Michala Strnada Jaroslav na 42. až 44. pozici. Na 47. až 52. místo server e15 zařadil developera Petra Dědka s jeho skupinou DD Group (D+D Real), na 67. až 73. pozici Ivo Valentu s mezinárodní skupinou Synot podnikající mimo jiné v loterijním průmyslu. Na 94. až 100. místě je jako nováček žebříčku Ivan Baťka, který stojí za břeclavskou chemicko-potravinářskou firmou Fosfa.
Podobná pořadí publikují také časopis Forbes a Češi s největším majetkem figurují rovněž v žebříčku, který zveřejňuje agentura Bloomberg.
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