Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají změnit samotnou podstatu toho, jak se auta navrhují, vyrábějí a likvidují. Výrobci budou muset více využívat recyklované materiály a předem počítat také s tím, že automobil bude jednou rozebrán. Zároveň má projít zásadní proměnou prodej starších vozů.
Nové evropské nařízení o požadavcích na oběhovost konstrukce vozidel a nakládání s vozidly s ukončenou životností vstoupilo v platnost již v srpnu letošního roku, většina jeho ustanovení se však začne uplatňovat až v příštích letech. Už teď je ale zřejmé, že pro autoprůmysl to bude znamenat velké změny.
Co se dočtete dál
- Jaký podíl recyklovaných plastů bude muset být nově v automobilech.
- Jaké nové povinnosti mají dopadnout na automobilky.
- Jak se změní podmínky prodeje starých vozů.