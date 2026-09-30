Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají změnit samotnou podstatu toho, jak se auta navrhují, vyrábějí a likvidují. Výrobci budou muset více využívat recyklované materiály a předem počítat také s tím, že automobil bude jednou rozebrán. Zároveň má projít zásadní proměnou prodej starších vozů.

Nové evropské nařízení o požadavcích na oběhovost konstrukce vozidel a nakládání s vozidly s ukončenou životností vstoupilo v platnost již v srpnu letošního roku, většina jeho ustanovení se však začne uplatňovat až v příštích letech. Už teď je ale zřejmé, že pro autoprůmysl to bude znamenat velké změny.

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Co se dočtete dál

  • Jaký podíl recyklovaných plastů bude muset být nově v automobilech.
  • Jaké nové povinnosti mají dopadnout na automobilky.
  • Jak se změní podmínky prodeje starých vozů.

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