Od čtyř let vyrůstala se svým starším bratrem v dětském domově a moc dobře ví, jak těžký je pro mladého člověka přechod z ústavní péče do dospělého života. Veronice Kašákové se tenhle start nakonec podařil, musela ale překonat řadu potíží. I proto se tato modelka a finalistka České Miss 2014 už několik let v rámci projektu Restart snaží ve stejné cestě pomoci i dalším. Povídali jsme si o tom, jaké největší překážky musí mladí lidé odcházející z dětských domovů překonávat při svém vstupu na pracovní trh.
Co se dočtete dál
- Co nejvíc brání mladým z dětských domovů v přechodu do dospělého života.
- Jak může potenciál mladých lidí z ústavní péče využít stavební průmysl.
- S čím se po odchodu z dětského domova potýkala samotná Veronika Kašáková.