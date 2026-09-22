Kariéra na jednom místě končí. Dovednosti, které člověku na začátku profesní dráhy zajistí práci, mohou být za pár let zastaralé. Jenže většina lidí to zatím neřeší. Dokud jejich pozice funguje, nemají důvod učit se něco nového. Stejný problém mají firmy. Potřebují lidi, kteří dnes zvládnou svou práci, a nechtějí je uvolňovat na vzdělávání ani přesouvat jinam. Trh práce se tak mění rychleji než samotní zaměstnanci. „Vnímaná potřeba učit se je nízká,“ říká expertka na vzdělávání Dita Formánková. Pracovní život bude podle ní stále méně přímočarý: místo jedné profese přijdou různé role, projekty a průběžné doplňování dovedností. Kdo začne svou budoucnost řešit až ve chvíli, kdy jeho profese začne mizet, může zjistit, že na změnu už není připravený.
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