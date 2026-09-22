Dům jsou cihly, ty vám nikdo nevezme. Na rozdíl od akciové společnosti nemůže bytový dům zkrachovat a jeho hodnota spadnout až k nule. Přináší pravidelný příjem v podobě nájemného a po několika letech či dekádách jej lze prodat výrazně dráž, než kolik stál. Alespoň tak zní představa, díky níž jsou byty považovány za relativně konzervativní investici se zajímavým výnosem. Týdeník Ekonom spočítal, nakolik tato teze obstála v posledních deseti letech a jak by výsledek vypadal při volbě jiného období.
Metodou měření bylo porovnat výnos pražského investičního bytu s tím, kolik mohly stejné peníze vydělat v českých a světových akciích, ve zlatě či dluhopisovém fondu.
Co se dočtete dál
- Jaké výnosy přinášely v poslední dekádě investiční byty.
- Jak si vedly výnosy z bytů v porovnání s jinými aktivy.
- Proč je investice do nemovitostí riziková, i když ji investoři považují za konzervativní