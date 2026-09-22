Dům jsou cihly, ty vám nikdo nevezme. Na rozdíl od akciové společnosti nemůže bytový dům zkrachovat a jeho hodnota spadnout až k nule. Přináší pravidelný příjem v podobě nájemného a po několika letech či dekádách jej lze prodat výrazně dráž, než kolik stál. Alespoň tak zní představa, díky níž jsou byty považovány za relativně konzervativní investici se zajímavým výnosem. Týdeník Ekonom spočítal, nakolik tato teze obstála v posledních deseti letech a jak by výsledek vypadal při volbě jiného období.

Metodou měření bylo porovnat výnos pražského investičního bytu s tím, kolik mohly stejné peníze vydělat v českých a světových akciích, ve zlatě či dluhopisovém fondu.

Zbývá vám ještě 90 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jaké výnosy přinášely v poslední dekádě investiční byty.
  • Jak si vedly výnosy z bytů v porovnání s jinými aktivy.
  • Proč je investice do nemovitostí riziková, i když ji investoři považují za konzervativní

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.