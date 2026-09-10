Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Národní rozvojová banka (NRB) spouští pro české firmy nový program na podporu obnovy Ukrajiny. Program Záruka Obnova Ukrajiny má kapacitu tři miliardy korun, které poskytla Evropská komise společně s MPO. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur (946 milionů Kč). Cílem je pomoci Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské agresi, a podpořit investice českých firem v zemi. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) a předseda představenstva NRB Tomáš Nidetzký program představili na čtvrteční tiskové konferenci. Havlíček zároveň plánuje podnikatelskou misi na Ukrajinu 10. až 12. listopadu.
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"Projekt je záručního charakteru a umožní našim firmám investovat na Ukrajině," řekl ministr. Cílí zejména na strategické sektory ukrajinské ekonomiky, jako jsou energetika, doprava, zemědělsko-potravinářský průmysl, strategické investice a průmyslová odvětví, kritické suroviny, lidský kapitál a sociální sektor, zelená transformace nebo zboží dvojího užití.
Program nabízí desetiletý investiční úvěr a poskytuje ho bez poplatků. Standardní míra krytí bude činit 80 procent nesplacené jistiny úvěru a způsobilých úroků. Výše podporovaných úvěrů se bude pohybovat od milionu eur (24,3 milionu Kč) do 39 milionů eur. Očekává se, že by měl program podpořit zaručené úvěry v objemu přes 156 milionů eur (přibližně 3,9 miliardy Kč) a podpořit investice za asi 195 milionů eur (zhruba 4,8 miliardy Kč). Záruka se poskytuje v eurech.
"Cílem je pomoci mobilizovat financování projektů zaměřených na obnovu a rozvoj Ukrajiny se zapojením soukromého kapitálu. Nepochybuji, že tento program bude i příležitostí pro české firmy zapojit do obnovy Ukrajiny jejich technologie a know-how a že vytvoří předpoklady pro širší ekonomickou spolupráci do budoucna," řekl Nidetzký. NRB spustila program ve čtvrtek a už obdržela první žádost. Podávají se v jednotlivých kolech, přičemž první končí 11. listopadu. Předpokládá se, že program potrvá tři roky nebo do vyčerpání kapacity.
O chystanou podnikatelskou misi je podle Havlíčka velký zájem. "Očekáváme, že zaplníme dvě letadla," uvedl. Podrobnosti ale i z bezpečnostních důvodů nesdělil. Detaily se ladí s ukrajinskou stranou. Mezi firmami, které se chtějí mise účastnit, jsou podle něj především ty, které už na Ukrajině podnikají. Jde o firmy z těžebního průmyslu, energetiky, zdravotnických technologií nebo stavebnictví, upřesnil později Havlíček v České televizi (ČT).
Program Záruka Obnova Ukrajiny je financován evropskými a národními penězi. EU poskytla záruku ve výši 100 milionů eur (2,4 miliardy Kč) z takzvaného Nástroje pro Ukrajinu (Ukraine Facility), který je hlavním nástrojem EU na podporu obnovy napadené země, její reformní agendy a pokroku na cestě k členství v EU. Dalších 25 milionů eur (606,4 milionu Kč) dalo MPO.
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