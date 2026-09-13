Čeští motoristé v nadcházejících týdnech podle všeho doplatí na zásadní záludnost nynější energetické krize. Česko bylo před jejím vypuknutím na ropě fyzicky přepravované přes Hormuzský průliv závislé pouze okrajově, zhruba ze sedmi procent. Přesto se válečná přirážka promítne do každého litru benzinu či nafty prodaného na českých čerpacích stanicích. Důvodem jsou ceny hotových paliv a explodující rafinérské marže.

Dobře, jak je ale možné, že něco, co má podíl sedm procent, „zařídí“ mimořádné zdražení hned sta procent, tedy všech prodaných litrů paliv v Česku?

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