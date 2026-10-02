Vlakový dopravce Leo Express končí s linkou z Prahy do Frankfurtu. Na poměry střední Evropy ambiciózní projekt vyjel na konci června, vydržel v podstatě jen tři měsíce.

Podle informací HN vyjede naposledy v neděli 4. října a zpáteční spoj 5. října. Potvrzuje to i rezervační systém dopravce, ve kterém už pak žádné další spoje nejsou. 

Ředitel Leo Expressu Peter Köhler HN řekl, že konec souvisí s problémy na německé infrastruktuře.

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