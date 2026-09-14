Fórum Hospodářských novin se tentokrát zaměřilo na budoucnost sektoru e-commerce. Lidé totiž při svých nákupních rozhodnutích začínají stále více spoléhat na umělou inteligenci. Do budoucna by za ně navíc mohli autonomní AI agenti dělat i samotné nákupy. V tomto ohledu se již rozbíhají první pilotní projekty a na tento trend musí reagovat nejen e-shopy, ale také provozovatelé platební infrastruktury a banky.
Fórum Hospodářských novin AI & E-commerce
Vystoupil například generální ředitel skupiny ČSOB Aleš Blažek, ředitel digitálních plateb společnosti Mastercard Luděk Slouka, partner v Boston Consulting Group David Antoš nebo ředitel společnosti Košík.cz Ivan Utěšil. Na budoucnost internetového nakupování přidali svůj pohled také bývalý místopředseda představenstva společnosti Alza Tomáš Havryluk, který v současnosti rozvíjí vlastní startup Medevio, a legenda české e-commerce scény Jitka Dvořáková, jež dříve působila jako šéfka e-shopu CZC. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, kdo všechno na akci dorazil.
Na prahu technologické revoluce: Jak autonomní nakupování začíná proměňovat e-commerce
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