V předchozích letech stačilo na americkém akciovém trhu sledovat několik jmen. Nvidia, Microsoft, Alphabet, Tesla i další členové akciové velkolepé sedmičky určovaly směr indexů i náladu na Wall Street. Letos se příběh změnil: velké technologické firmy sice z investorského radaru nezmizely, růst trhu se však více rozšířil mimo technologické giganty a těží z něj menší firmy (small caps), především ze sektoru energetiky, průmyslu a těžby a zpracování surovin. Týdeník Ekonom s experty rozebírá, zda tento trend vydrží a který sektor nejvíce zahýbe s indexem S&P 500 v nadcházejícím období.

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Co se dočtete dál

  • Proč letos akciový index menších firem Russell 2000 výrazně překonává S&P 500.
  • Za jakých podmínek mohou akcie menších firem dále růst a co naopak jejich atraktivitu sráží.
  • Co by s akciemi udělal další růst výnosů amerických dluhopisů.
  • Jak mohou na akciové trhy dopadnout listopadové volby do amerického Kongresu.

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