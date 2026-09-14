Švédská firma Spuhr i Dalby, která je dceřinou společností české zbrojařské skupiny Colt CZ, dodá dánské armádě montážní řešení k zaměřovačům pro granátomety. Dodávka je naplánovaná na začátek příštího roku pro granátomety, které dánské ozbrojené síly pořídily v roce 2025. Skupina Colt to oznámila na svém webu, hodnotu transakce neuvedla.
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„Nové řešení GLSM je navrženo tak, aby zvýšilo přesnost a operační efektivitu granátometů a zároveň poskytlo větší flexibilitu jejich uživatelům. Zaměřovací řešení lze namontovat na několik typů granátometů a adaptovat pro různé typy munice,“ uvedla firma. Nový systém tak podle ní bude přizpůsobený současným i budoucím kombinacím zbraní a munice.
Řešení GLSM nahradí několik starších zaměřovacích systémů. „Zavedením jednotného a modernějšího zaměřovacího systému budou dánské ozbrojené síly rovněž schopny snížit potřebu různých typů specializovaného vybavení a zefektivnit tak výcvik vojáků,“ doplnil Colt.
Výše kontraktu nebude tak výrazná jako nedávno oznámené smlouvy o dodávkách zbraní s dánskými či kanadskými ozbrojenými silami, jejichž hodnoty se pohybují v přepočtu kolem 2,25 miliardy a 4,1 miliardy korun, uvedl analytik Fio banky Jan Raška. Kontrakt ale podle něj upevňuje dlouhodobou spolupráci firmy s Dánskem a ukazuje, že Colt dokáže ke svým zbraním dodávat další taktické příslušenství.
Společnost Spuhr i Dalby vyrábí zejména optické úchyty, příslušenství a sady pro úpravy střelných zbraní. V minulosti získala zakázky pro švédské a nizozemské ozbrojené síly, německou policii nebo portugalské námořnictvo. Součástí skupiny Colt je Spuhr i Dalby od roku 2024.
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Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose, ve které vlastní podíl 51 procent.
Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v Česku, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává víc než 4500 lidí. S akciemi Colt CZ se od roku 2020 obchoduje na pražské burze, jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
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