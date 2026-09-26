Na Polsko se Češi už dlouho nedívají přezíravě jako na chudšího příbuzného. Tedy aspoň ti, kteří o severním sousedovi něco vědí. Stačí se například projet po tamních dálnicích, které Poláci před patnácti lety horečně budovali před mistrovstvím Evropy ve fotbale, a hned je jasno, kdo lépe využil příležitosti spojené se vstupem do EU. Polská ekonomika roste dlouhodobě citelně rychleji než česká a spolu s tím roste i tamní životní úroveň.

Respekt budí i masivní investice do obrany, díky nimž polská armáda zastiňuje i ozbrojené složky lidnatějších a bohatších zemí, přičemž srovnání s dlouhodobě podfinancovanou Armádou České republiky je přes obrat posledních let vysloveně tristní.

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