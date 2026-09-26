Východočeská výrobní společnost Hauk dokončila převzetí svého konkurenta z nedaleké Jaroměře, společnost Karsit. Firmě, kterou v posledních pěti letech dusily ostré rodinné spory mezi dědici po zakladateli Františku Řípovi, chce dát nové zakázky a hlavně stabilitu. Spojením dvou tradičních výrobců lisovaných dílů pro automobilový průmysl vzniká možná největší karosářský producent na českém trhu.

Hlavním úkolem majitelů Hauku je opětovné naplnění výroby v Jaroměři a její postupné vrácení do černých čísel. V posledních letech totiž Karsit hospodařil s výraznou ztrátou, v loňském roce 70 milionů korun při tržbách 850 milionů. Tržby firmě v posledních letech klesaly. V roce 2024 utržila 980 milionů.

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Co se dočtete dál

  • Co říkají o spojení s Karsitem majitelé Hauku.
  • Jak velká skupina spojením vzniká.
  • Jaké je historie rodinné společnosti Hauk.
  • Koho povolala na spory ohledně pachtovní smlouvy v Karsitu.