Východočeská výrobní společnost Hauk dokončila převzetí svého konkurenta z nedaleké Jaroměře, společnost Karsit. Firmě, kterou v posledních pěti letech dusily ostré rodinné spory mezi dědici po zakladateli Františku Řípovi, chce dát nové zakázky a hlavně stabilitu. Spojením dvou tradičních výrobců lisovaných dílů pro automobilový průmysl vzniká možná největší karosářský producent na českém trhu.
Hlavním úkolem majitelů Hauku je opětovné naplnění výroby v Jaroměři a její postupné vrácení do černých čísel. V posledních letech totiž Karsit hospodařil s výraznou ztrátou, v loňském roce 70 milionů korun při tržbách 850 milionů. Tržby firmě v posledních letech klesaly. V roce 2024 utržila 980 milionů.
Co se dočtete dál
- Co říkají o spojení s Karsitem majitelé Hauku.
- Jak velká skupina spojením vzniká.
- Jaké je historie rodinné společnosti Hauk.
- Koho povolala na spory ohledně pachtovní smlouvy v Karsitu.