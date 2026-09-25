Americká média ji někdy nazývají „car girl“. Mary Barraová nastoupila do General Motors jako osmnáctiletá studentka, aby si přivydělala na školné. Největší americké automobilce a jejím proslulým značkám pak zůstala věrná po celý život. Před více než dvanácti lety byla jmenována jeho generální ředitelkou a předsedkyní správní rada vůbec jako první žena na světě stojící v čele globální automobilky. Po svém nástupu neváhala sáhnout i k tvrdým úsporným opatřením, včetně rušení pracovních míst. Právě kvůli tomu ji nemusel během svého prvního funkčního období (leden 2017 – leden 2021) prezident Donald Trump. Jeho vztahy s Detroitem, kde sídlí pověstná „velká automobilová trojka“ (GM–Ford–Chrysler) byly tehdy napjaté.
Prezident Donald Trump kdysi neměl šéfku General Motors Mary Barrovou v lásce. Nyní ji veřejně chválí. Co za tím je?
Chcete v Google upřednostnit články Hospodářských novin? Sledovat Upřednostnit
Zbývá vám ještě 90 % článku
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se
[name_short] [notes.note_1] [notes.note_2]
[name] [notes.note_1]
[email] Přihlášený uživatel
[number] Platnost do: [valid.month]/[valid.year]
Možnost kdykoliv zrušit
Upozornění 2 dny před automatickou obnovou předplatného
Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.
Beru na vědomí, že budu dostávat obchodní sdělení, týkající se objednaných či obdobných produktů a služeb společnosti Economia, a.s. Odmítnout zasílání
Můžete si prohlédnout kompletní nabídku,
která obsahuje předplatné i na delší období a tištěné vydání.
Jste přihlášený
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Pokud potřebujete poradit, napište nám, nebo zavolejte na +420 217 777 888.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.
Téma: automobilový průmysl
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v srpnu meziročně stoupl o 4,5 procenta na 708 211 vozů. Ve zprávě o registracích nových vozidel to ve čtvrtek uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních osm měsíců roku počet...
24. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Škoda je pro VW novým Porsche, tvrdí analytik. Výrobce luxusních aut se podle něj stal přítěží
22. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Téma: automobilový průmysl
Prodej nových aut v EU roste, daří se i elektromobilům
Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v srpnu meziročně stoupl o 4,5 procenta na 708 211 vozů. Ve zprávě o registracích nových vozidel to ve čtvrtek uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních osm měsíců roku počet...
24. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Škoda je pro VW novým Porsche, tvrdí analytik. Výrobce luxusních aut se podle něj stal přítěží
22. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Vybíráme z HN
FIRE 2026
Něco se děje. Poslední dny přibývá zpráv o hrozícím konfliktu, ostražití řeší plán B
V Evropě se v posledních dnech množí varování před hybridními útoky, sabotáží nebo rizikem širšího konfliktu. Polsko upozorňuje na varování...
23. 9. 2026 ▪ 2 min. čtení
Britská analýza navrhuje pro NATO letku proti dronům s českými letouny Skyfox
Severoatlantická aliance (NATO) by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů, která by umožnila...
25. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Pokud se nic nezmění, bude za patnáct let důchodový i zdravotní systém na hraně
Demografie a výdaje na dlouhodobou péči, zdravotnictví a důchody, obrana, dlouhodobý nesoulad mezi příjmy a výdaji či vysoké úrokové sazby v...
25. 9. 2026 ▪ 3 min. čtení
Ranní brífink
Čeští investoři dospěli. Jaká témata teď řeší a kam se posunul pohled na finanční nezávislost
Jak chytře investovat, ochránit své peníze, vybudovat si rentiérské portfolio a nezapomenout na plán B – to je jen část témat, která se...
25. 9. 2026 ▪ 14:09 min.