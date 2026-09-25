Americká média ji někdy nazývají „car girl“. Mary Barraová nastoupila do General Motors jako osmnáctiletá studentka, aby si přivydělala na školné. Největší americké automobilce a jejím proslulým značkám pak zůstala věrná po celý život. Před více než dvanácti lety byla jmenována jeho generální ředitelkou a předsedkyní správní rada vůbec jako první žena na světě stojící v čele globální automobilky. Po svém nástupu neváhala sáhnout i k tvrdým úsporným opatřením, včetně rušení pracovních míst. Právě kvůli tomu ji nemusel během svého prvního funkčního období (leden 2017 – leden 2021) prezident Donald Trump. Jeho vztahy s Detroitem, kde sídlí pověstná „velká automobilová trojka“ (GM–Ford–Chrysler) byly tehdy napjaté.

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