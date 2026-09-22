Německý výrobce sportovních luxusních vozů Porsche, který býval nejspolehlivějším zdrojem zisku pro skupinu Volkswagen, je pro ni teď největší přítěží. Původní úlohu automobilky Porsche tak v koncernu přebírá automobilka Škoda Auto, která se začíná profilovat jako ziskovější část skupiny. Podle agentury Reuters to řekl německý analytik automobilového trhu Matthias Schmidt.
„Česká značka se fakticky stala novým Porsche celé skupiny,“ řekl Schmidt.
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Situace v automobilce Porsche, která už dříve oznámila rozsáhlé rušení pracovních míst, představuje komplikaci pro plány generálního ředitele koncernu Volkswagen Olivera Blumeho. Koncern, jehož součástí je Porsche, Škoda Auto a další značky, sám chystá největší restrukturalizaci ve své historii. Počítá se zrušením až 100 tisíc pracovních míst a s ukončením výroby v některých německých závodech.
Necelé čtyři roky po úspěšném vstupu na burzu je Porsche symbolem problémů celé skupiny. Na někdejším lukrativním čínském trhu automobilka přišla o vedoucí postavení a její situaci zkomplikovaly i nákladné chyby při přechodu k elektromobilitě, píše Reuters.
Tlak Číny i cel
V pondělí proti propouštění v německých automobilových závodech protestovaly tisíce zaměstnanců. Krize tak přesahuje Porsche i celý rozsáhlý konglomerát Volkswagen a odráží tlak, kterému německý automobilový průmysl čelí jednak v důsledku čínské konkurence, jednak v důsledku amerických cel.
Volkswagen v pátek vydal nejnovější varování před poklesem zisku a spojil ho s odpisem hodnoty ve výši šesti miliard eur (146 miliard korun) ze svého 75procentního podílu v Porsche. Stalo se tak jen několik týdnů poté, co se skupina Volkswagen dohodla na rozsáhlém propouštění v rámci největší restrukturalizace za 89 let své existence.
Ingo Speich ze společnosti Deka, která patří mezi deset největších investorů Volkswagenu, označil tuto zprávu za ‚velmi negativní signál‘, který přichází jen krátce po dosažení dohody o restrukturalizaci. „Situace zůstává velmi křehká a výhled je velmi omezený. Teprve se ukáže, zda oznámená restrukturalizační opatření budou vůbec dostatečná,“ řekl Speich agentuře Reuters.
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Odpis, který následuje po loňském snížení hodnoty o 2,7 miliardy eur, podle analytiků společnosti Jefferies poukazuje na nedostatečný dohled ve Volkswagenu. Analytici upozornili na to, co označili za ‚nekonečná překvapení při úklidu problémů‘.
Volkswagen odpis zdůvodnil horšími finančními vyhlídkami automobilky Porsche, která byla v roce 2022 s velkou pompou uvedena na burzu v rámci jedné z největších primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v Evropě v posledních letech.
„Ty časy, kdy bylo Porsche zdrojem zisku, jsou pryč,“ uvedl analytik automobilového průmyslu Ferdinand Dudenhöffer.
Jeho argument podtrhuje fakt, že dříve vysoké marže, kterých automobilka Porsche dosahovala, klesly pod úroveň celé skupiny. Předstihla je dokonce i Škoda, tedy levnější značka Volkswagenu. „Se svou strategií ‚hodnota místo objemu‘ se Porsche stále zmenšuje. I když budou ziskové marže dobré, samotný zisk bude spíše skromný,“ dodal Dudenhöffer.
Změny ve Škodě
O víkendu se navíc ukázalo, že z vedení automobilky Škoda odejde předseda představenstva Klaus Zellmer. Nejpozději do října příštího roku se stane generálním ředitelem automobilky Volvo Cars. Ta má švédské kořeny a stále sídlí v Göteborgu, od roku 2010 ji ale vlastní čínská skupina Geely Holding.
„Rozhodnutí Klause Zellmera odejít z koncernu Volkswagen a stát se generálním ředitelem automobilky Volvo je více než jen změnou ve vedení Škody. Odhaluje problém v samotném jádru řídicí struktury koncernu Volkswagen: i vedoucí pracovníci, kteří dosahují velmi dobrých výsledků, mají v rámci tohoto rozsáhlého koncernu jen omezené možnosti kariérního postupu,“ napsal server Automotive News.
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