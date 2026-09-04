Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen ve čtvrtek jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Mimo jiné plánuje Volkswagen do konce desetiletí zrušit po celém světě dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Volkswagen o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě. Plán označuje za nejzásadnější transformační program ve své historii.
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Schválení plánu přichází v době, kdy Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Plán má 12 iniciativ, jejichž cílem je posílit odolnost a konkurenceschopnost koncernu a jeho značek v podmínkách silného konkurenčního tlaku.
Snížení počtu pracovních míst o 50 tisíc je nad rámec již dohodnutých 50 tisíc, celkem tak bude zrušeno 100 tisíc pracovních míst, což představuje zhruba 15 procent celosvětového počtu zaměstnanců. Podle agentury AFP je to největší restrukturalizace, jaká byla v globálním automobilovém průmyslu uskutečněna. Úprava počtu zaměstnanců po celém světě je podle koncernu nezbytná k dosažení cílů transformačního programu. Volkswagen zatím neuvedl, kdy by se případné propouštění mělo uskutečnit, ani jak se rozdělí mezi jednotlivé značky a regiony.
V koncernu je nyní ohrožena budoucnost čtyř německých závodů. Pro továrny v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu zatím nelze zaručit konkurenceschopnou navazující výrobu, která by po skončení současných výrobních programů zajistila jejich další využití. Týká se to jednotlivých závodů postupně v letech 2031 až 2034. Volkswagen zároveň uvedl, že pro všechny čtyři lokality prověřuje také alternativní možnosti využití.
Koncern Volkswagen má v současnosti v Německu deset továren, v nichž se vyrábějí vozy značky Volkswagen, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche. V Německu koncern zaměstnává přes 280 tisíc lidí. Po celém světě má přes stovku závodů a přibližně 663 tisíc zaměstnanců.
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Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.
V polovině loňského prosince ukončil po 24 letech provoz závod Volkswagenu v Drážďanech. Bylo to tehdy poprvé v 88leté historii, kdy Volkswagen uzavřel některou ze svých továren v Německu. Takzvaná Skleněná manufaktura se teď mění na centrum inovací. Změna výroby by mohla zachránit i továrnu v Osnabrücku, která by se do budoucna měla zaměřit na produkci pro obranný průmysl.
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