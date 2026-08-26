V německých továrnách Volkswagenu začíná jít do tuhého. Výhledově jim hrozí ztráta několika desítek tisíc pracovních míst a osud čtyř důležitých fabrik je krajně nejistý. Koncernové vedení v čele s generálním ředitelem a šéfem představenstva Oliverem Blumem od úterka objíždí Německo, aby zaměstnance přesvědčili, že plánovaná opatření jsou naprosto nezbytná, má-li společnost výrazně snížit náklady. Ty jsou podle Blumeho v průměru o 20 až 30 procent vyšší než u srovnatelných výrobců. Jedině tak může největší evropská automobilka a majitelka zdejší Škody Auto obstát ve stále tvrdší konkurenci, nejenom čínské.

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