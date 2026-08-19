Příští týden čeká nejvyšší management koncernu Volkswagen pěkná dřina. A nebude to nic příjemného. V kalendáři mají šéfové naplánovanou tour po německých závodech automobilové skupiny, kde budou zaměstnancům vysvětlovat, jaká budoucnost danou továrnu čeká. Ať už jde o tu hlavní ve Wolfsburgu, nebo na elektromobily v Emdenu a Cvikově či dodávek v Hannoveru. Právě tyto závody jsou na vrcholu interního seznamu, kde budou plánované škrty nejtvrdší. A to nejen personální, ale i v rámci modelů. Dá se očekávat, že generální ředitel koncernu Oliver Blume a jeho manažeři budou v továrnách čelit protestujícím zaměstnancům v čele s odbory.
Co se dočtete dál
- Jak velké řezy budou.
- Jakých závodů a jakých modelů se budou týkat.
- Jaké značky to nejvíce odskáčou.
- Jak je na tom Škoda Auto.
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