Příští týden čeká nejvyšší management koncernu Volkswagen pěkná dřina. A nebude to nic příjemného. V kalendáři mají šéfové naplánovanou tour po německých závodech automobilové skupiny, kde budou zaměstnancům vysvětlovat, jaká budoucnost danou továrnu čeká. Ať už jde o tu hlavní ve Wolfsburgu, nebo na elektromobily v Emdenu a Cvikově či dodávek v Hannoveru. Právě tyto závody jsou na vrcholu interního seznamu, kde budou plánované škrty nejtvrdší. A to nejen personální, ale i v rámci modelů. Dá se očekávat, že generální ředitel koncernu Oliver Blume a jeho manažeři budou v továrnách čelit protestujícím zaměstnancům v čele s odbory.

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Co se dočtete dál

  • Jak velké řezy budou.
  • Jakých závodů a jakých modelů se budou týkat.
  • Jaké značky to nejvíce odskáčou.
  • Jak je na tom Škoda Auto.

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