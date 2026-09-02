Spekulace ze začátku srpna se potvrdily. Český topmanažer a člen představenstva automobilky Škoda Auto Martin Jahn jde od 1. října do Německa, konkrétně do hlavní značky koncernu Volkswagen. Bude zastávat stejnou roli jako v Mladé Boleslavi, tedy člena představenstva značky VW pro prodej, marketing a after sales. Jeho nástupkyní se stane Martina Biene, dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa. 

Jelikož byl Jahn jediným českým členem představenstva Škody, které šéfuje Němec Klaus Zellmer, bude značka po více než patnácti letech bez tuzemského zastoupení v nejužším vedení.

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