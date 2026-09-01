Po minulém týdnu, ve kterém šéf Volkswagenu Oliver Blume objížděl německé továrny a hledal podporu pro plánované rozsáhlé škrty, přichází pro něj další klíčové období. Na konci tohoto týdne zasedne dozorčí rada a měla by rozseknout, kterou cestou úspor se největší evropská automobilová skupina vydá. Možnosti jsou hned tři, Blumeho pozice slábne a dochází k překvapivým obratům. Mocenský boj ve VW je v plném proudu: akcionáři, představenstvo ani zástupci odborů rozhodně nejsou jednotní.
Co se dočtete dál
- Jak je moc ve VW rozložená.
- Jaká je pozice šéfa Olivera Blumeho.
- Co se bude dít dál.