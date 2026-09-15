Tuzemská IT skupina Aricoma patřící do investiční skupiny KKCG Karla Komárka vstupuje do světa motoristického sportu. Od sezony 2027 se stane partnerem týmu McLaren Racing, který se účastní Mistrovství světa vytrvalostních závodů WEC, a to včetně slavného závodu 24 hodin Le Mans. Oznámení se uskutečnilo v pondělí v portugalském Portimãu, kde byl poprvé prezentován závodní vůz McLarenu s logem české firmy.
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Partnerství s týmem McLaren má Aricomu zviditelnit a posílit její reputaci na klíčových trzích. Šampionát WEC sdružuje globální automobilky, dodavatele technologií i energetické koncerny, což odpovídá struktuře zákazníků české IT skupiny.
Pro Aricomu jde navíc o významný krok v její mezinárodní expanzi. Společnost kromě Česka a Slovenska působí také v Belgii, Lucembursku, Rakousku, Švýcarsku, Slovinsku či Španělsku. Klíčovou prioritou je pro ni v současnosti růst v regionu německy mluvících zemí.
Vytrvalostní závody vyžadují nepřetržitou analýzu živých dat a rozhodování v reálném čase. Podle šéfa Aricomy Milana Sameše nároky tohoto prostředí odpovídají požadavkům na správu kritických IT systémů pro velké podniky, finanční instituce či energetické firmy.
„Strategie Aricomy stojí na spolehlivosti kritických systémů, výkonu založeném na datech a udržitelných inovacích. Tyto principy jsou úzce spojené s vlastnostmi potřebnými k úspěchu ve WEC,“ uvedl Sameš.
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Šéf týmu McLaren Hypercar James Barclay doplnil, že v sezoně 2027 bude stáj čelit konkurenci deseti dalších týmů a automobilek. Od Aricomy očekává přínos v podobě technologického know-how a kompetencí v oblasti aplikací.
Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, datové analytiky, vývoje aplikací a kybernetické bezpečnosti. V současnosti zaměstnává víc než 2300 lidí a dosahuje ročních tržeb přes 500 milionů dolarů, v přepočtu 10,5 miliardy korun.
McLaren Racing působí v motorsportu od roku 1963. Získal 23 titulů mistra světa ve formuli 1 a zvítězil i v závodech 24 hodin Le Mans nebo Indianapolis 500.
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