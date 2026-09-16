Leo Express znovu stáhl z provozu i poslední jednotku typu Talgo S6. Po letní nucené pauze, způsobené odstraňováním závad, se vrátila aspoň jedna souprava do provozu 7. září. A vydržela týden.

Dva zdroje z blízkosti dopravce HN potvrdily, že jde o problém, který je pro firmu nepříjemný. Je to na první pohled banalita, která se ale českým opravnám s ohledem na konstrukční odlišnosti těžko opravuje.

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Co se dočtete dál

  • Kde je s talgem problém tentokrát?
  • A proč to může být pro Leo Express hlubší problém, než se zdá?

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