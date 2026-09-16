Největší český železniční nákladní dopravce měl poslední roky hodně turbulentní. Firma propouštěla stovky lidí, redukovala svoje kapacity a šrotovala vagony. Letošek to ale zřejmě dost podstatně změnil – firmu převzal jako šéf představenstva Radim Ječný a kormidlem hodně pootočil. V rozhovoru pro HN vysvětluje, proč ČD Cargo směřovalo k pádu z padesátiprocentního podílu na trhu na dvacetiprocentní podíl – a proč to nechce dopustit. Přesná čísla oznámí České dráhy později během září, ale podle Ječného by ČD Cargo mělo za první pololetí skončit ve výrazném zisku.
Co se dočtete dál
- V jakém stavu je teď ČD Cargo.
- Co se změnilo v přístupu firmy po Ječného nástupu.
- Jak je spokojený s prací poradenské společnosti.