Americká společnost OpenAI hodlá důsledněji informovat o případech, kdy se její systémy využívající umělou inteligenci (AI) vymkly kontrole nebo postupovaly neočekávaným či znepokojivým způsobem. Firma nový systém pro sledování, vyšetřování a zveřejňování takovýchto incidentů představila na svých internetových stránkách.
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OpenAI zároveň informovala o šesti dříve nezveřejněných incidentech, které zaznamenala v uplynulých šesti měsících. Ty zahrnují například zatajování informací před uživateli či vytváření falešných informací.
Společnost OpenAI uvedla, že její dosavadní informování o incidentech bylo méně systematické a méně časté, než by bylo ideální. Nový systém má zajistit rychlejší poskytování informací, a to i v případě, že firma ještě příslušné incidenty nedokázala objasnit.
„Náš nový systém upřednostňuje zveřejnění incidentu i tehdy, kdy je jeho význam nejistý. Znamená to, že se může ukázat, že některé ze zveřejněných incidentů jsou nahodilé a nejsou součástí širšího trendu či signálem dalšího vývoje,“ uvedla firma.
Šéf OpenAI Sam Altman tento týden prohlásil, že lidé mají právo na obavy ohledně AI, ale měli by firmám z tohoto odvětví důvěřovat, že technologii udrží na bezpečné úrovni. Šéf konkurenční společnosti Anthropic Dario Amodei o víkendu vyzval ke zpomalení vývoje modelů AI. K jeho výzvě se na sociální síti X připojil také Altman či podnikatel Elon Musk, který stojí za firmou xAI.
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Někteří výzkumní pracovníci z oblasti AI v poslední době varovali, že rychlý rozvoj této technologie by mohl v nepříliš vzdálené budoucnosti vést k zániku lidské rasy. Finanční ředitelka OpenAI Sarah Friarová v rozhovoru v televizi CNBC uvedla, že se neobává možnosti, že AI použije zbraně hromadného ničení proti lidem. Dodala však, že bezpečnostní otázky je zapotřebí brát vážně.
„Pokud to znamená, že budeme muset zpomalit, rozhodně vyslyšíme své výzkumné pracovníky a uděláme to,“ prohlásila.
Společnost OpenAI je průkopníkem v oblasti umělé inteligence. V roce 2022 zdarma zpřístupnila veřejnosti svého chatbota ChatGPT. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Firma nyní plánuje uvést své akcie na burzu.
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