Z lokálního developera se v posledních letech zařadil mezi nejvýznamnější aktéry nemovitostního byznysu u nás. Richard Morávek byl motorem velkých realitních projektů v několika městech, osobně dohlížel na stavby, trávil hodiny v debatách se světovými architekty a svým až mikromanažerským stylem projekty osobně posouval dál. Jeho skupina Redstone a také spřízněný fond Max Realitní se teď budou muset naučit žít bez něj.
Hanácký podnikatel Richard Morávek ve čtvrtek 17. září podlehl komplikacím po vážném úrazu hlavy, který si přivodil na konci července na dovolené ve španělské Marbelle. Podle několika zdrojů HN vypadl na kruhovém objezdu z golfového vozíku a udeřil se do hlavy. Bylo mu 56 let.
Co se dočtete dál
- Jaký je životní příběh Richarda Morávka.
- Do jakých nových spojenectví před svým úmrtím mířil.
- Co bude s jeho velkým realitními projekty.