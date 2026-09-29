Výrobce leteckých motorů do raket a dronů PBS Group se v posledních letech stal významným globálním hráčem v oblasti obranných i civilních technologií. S pokračujícím konfliktem na Ukrajině výrazně stoupá apetit po motorech firmy. Jak říká generální ředitel společnosti Petr Kádner, několik let po sobě meziročně zdvojnásobují produkci těchto zařízení. Povídali jsme si mimo jiné o tom, jak složité je ustát tak dramatický růst poptávky, jak firmě pomáhá její expanze ve Spojených státech či o plánech s výrobou na Ukrajině.
Působíte v obranném průmyslu, který v posledních letech obrovsky roste. Jak se to projevilo na vašem byznysu?
Zájem o naše malé letecké motory, které se dají použít do střel nebo dronů, vzrostl opravdu raketově. Několik let po sobě meziročně zdvojnásobujeme produkci těchto zařízení. Zní to jako snadná věc, ale není. My totiž nevyrábíme žádné malé elektromotory nebo něco podobného, kde můžete poměrně rychle najet na produkci větších sérií. Naším produktem jsou opravdové letecké motory a podléhají některým pravidlům, která se vztahují i na klasické velké motory, jež znáte z dopravních letadel. Je tedy mimořádně náročné, aby produkce rostla podobným tempem jako v posledních letech a zároveň se striktně udržela kvalita. A o to nám jde především, protože bez kvality bychom se ve světové soutěži nedokázali prosazovat. A my se prosazovat dokážeme.
Kolik jste těchto motorů vyráběli před válkou na Ukrajině a kolik jich vyrábíte dnes?
Dnes vyrábíme desetinásobek. Před válkou to nebyl náš hlavní směr, ale díky masivním investicím do vývoje v uplynulých dvaceti letech jsme byli technicky perfektně připraveni.
Získali jste významná strategická partnerství, například v americkém programu White Spike na protidronové zbraně se společností Zone 5 Technologies nebo memorandum s ukrajinskou firmou Airlogix. Co to vypovídá o posunu v obranném průmyslu?
Podpis kontraktů je vyvrcholením i víceleté práce, během níž se obě strany musí důkladně prověřit. Zákazníci požadují garanci včasných a kvalitních dodávek, my zase prověřujeme integritu partnerů a účel použití. Vstupem do vyšší ligy v USA bylo náročné prověření ze strany amerických orgánů, což nám otevřelo dveře do klíčových programů. Trh se opravdu posouvá, a to od krátkodobých zakázek k dlouhodobým kontraktům na velké objemy s požadavkem na možnost flexibilního navýšení kapacit. Naším konečným zákazníkem jsou zahraniční vlády, takže musíme sledovat i politická rozhodnutí. Naše zakázky jsou však čistě komerční. Produkty musí fungovat, být spolehlivé a mít konkurenceschopnou cenu. My si zvláště zakládáme na tom, že nejsme a nikdy jsme nebyli pouhou montovnou. Do výzkumu a vývoje dáváme desetinu tržeb. Vyrábíme výhradně vlastní vyvinuté a otestované produkty. A dnes již třeba intenzivně pracujeme na technologiích, které budeme prodávat za tři až pět let. S významným americkým partnerem například vyvíjíme nové pomocné energetické jednotky, které dodávají elektrickou energii a stlačený vzduch pro klimatizaci, světla a palubní systémy letadel a vrtulníků. Myslím, že v našem oboru máme velmi dobře nakročeno.
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Mění se pohled západních zbrojovek na české firmy? Berou nás už jako inovačního partnera?
Ano, pohled se postupně mění. V posledních pěti letech západní partneři s překvapením zjišťují, že nabízíme špičkový vývoj a technickou kvalitu na světové úrovni. Američané sice preferují výrobu na svém území a evropské státy zase kompletaci v domácích podnicích, ale pro nás je podstatné, aby byla Česká republika u toho a přitékaly sem finance.
Je dnes větší konkurenční výhodou samotná technologie, nebo schopnost rychle vyrábět a přizpůsobovat se?
Obojí. Špičková technologie je základní podmínkou, druhou zásadní výhodou je pak schopnost garantovat navyšování výroby v horizontu let 2027 a 2028. Zákazníci z USA k nám i do našeho amerického závodu v Roswellu pravidelně jezdí prověřovat, zda jsme na budoucí objemy připraveni.
Jak se vám daří zvyšovat kapacity při tak obrovské poptávce?
Zvyšování kapacit přináší řadu limitů. Získání nových výrobních strojů trvá devět měsíců i déle a dodací lhůty nelze zrychlit. Stejně tak musíte získat a zaškolit kvalifikované pracovníky pro montáž i výstupní testování. Prostorové kapacity zatím zvládáme, na konci roku spouštíme do plného provozu novou výrobní halu Divize letecké techniky ve Velké Bíteši, což výrazně navýší naše produkční možnosti. Současně rozšiřujeme kapacity v USA a vyhledáváme další možnosti. Těší mě, že se nám daří lákat mladé lidi ze škol. Nabízíme jim práci na mezinárodních programech s možností cestovat. Při rychlém růstu objemů je však klíčové nedopustit jakýkoliv pokles kvality.
Kolik jste nabrali lidí v posledních letech?
Jen pro náš mateřský závod ve Velké Bíteši jsme v posledním období nabrali přibližně 250 nových zaměstnanců.
Zvažujete zvyšování kapacit nějakou akvizicí?
Akvizicím se nebráníme, ale musí dávat jasný smysl. Často se mluví o přeměně firem z automotive do podniků působících v obranném průmyslu. Jenže transformovat závod z automobilového průmyslu na leteckou výrobu je mimořádně složité. Problémem bývají přehnaná cenová očekávání majitelů i fakt, že méně úspěšné firmy často přišly o kvalitní pracovníky. Možnosti na trhu vyhodnocujeme, ale nechceme nakupovat bezhlavě, protože integrace je pro firmu velkou zátěží.
Zmínil jste se o závodě ve Spojených státech v Roswellu. Jak těžké bylo spustit expanzi do USA a jaká to byla zkušenost?
Do amerického závodu jsme investovali již přes 35 milionů dolarů a další investice pokračují. Byla to klíčová včasná strategie. Řadu významných zakázek jsme získali právě díky tomu, že v USA již reálně vyrábíme a rozvíjíme tam produkci nových modelů. Vyhnuli jsme se tím také nejistotám spojeným s dovozními cly a jsme v přímém kontaktu s americkými zákazníky i vládou. Dalším krokem je přesun části vývoje přímo do USA, což s sebou přináší nutnost podřídit se přísné americké legislativě ITAR regulující export. V současnosti se americký závod podílí na naší produkci leteckých motorů zhruba z 20 procent.
V čem jsou hlavní rozdíly v pracovní kultuře mezi Českem a USA?
Američané jsou velmi disciplinovaní, zvyklí dojíždět za prací a vyžadují detailně popsané pracovní postupy pro každý úkon. Češi jsou oproti tomu výrazně flexibilnější a dokážou tvořivě reagovat na nečekané situace. Vzájemná spolupráce obou našich týmů však funguje velmi dobře.
Plánujete vyrábět i přímo na Ukrajině. V jakém stavu je tato spolupráce?
Zahájili jsme velmi intenzivní kroky a pracujeme na několika projektech. Do spolupráce však jdeme uvážlivě, s ohledem na bezpečnostní, politická i personální rizika. Na Ukrajině existují dvě skupiny partnerů, jednak mladé, dravé soukromé firmy, s nimiž chceme rozvíjet společné podnikání, jednak obrovské tradiční konglomeráty. U nich je vyjednávání podstatně složitější a pomalejší.
Ukázala pandemie a válka na Ukrajině zranitelnost dodavatelských řetězců?
Západní svět v minulosti přepískl globalizaci v naivní představě, že nezáleží na tom, odkud se komponenty dovážejí. Zablokování Suezského průplavu jednou jedinou lodí před pár lety naplno odhalilo křehkost těchto vazeb. Jasně se také ukazuje, že klíčové zdroje a výroba musí být pod kontrolou spřátelených států. Američtí partneři jsou například mimořádně striktní a neakceptují čínské komponenty. Tyto hrozby aktivně eliminujeme, ze dne na den jsme ukončili dodávky do Ruska a výrazně utlumili export do Číny, která představuje nepředvídatelné teritorium.
Jste zapojeni do programu stíhaček F-35. Co to pro vás znamená?
Je to prestižní reference a obrovský technologický posun. Získáváme unikátní know-how v oblasti slévárenství a přesného obrábění. Zapojení do této nejvyšší high-tech ligy posouvá celou naši společnost výrazně dopředu.
Jak hodnotíte úroveň českého obranného průmyslu celkově?
Současná doba je pro náš obor mimořádně příznivá a záleží na každé firmě, jak tuto příležitost využije. Náš úspěch na náročných trzích usnadňuje pozici i dalším českým podnikům. Životaschopné jsou zejména dravé, inovativní společnosti, ale obrovský potenciál má celý sektor.
Měli jste v minulosti potíže s financováním ze strany bank kvůli působení v defense sektoru?
Přístup bank byl v minulosti až komický. Při vyjednávání o úvěrech na rozvoj výroby jsme naráželi na striktní interní předpisy bank, které omezovaly financování firem s vyšším podílem tržeb v obranném průmyslu. Trvalo poměrně dlouho, než se tato rigidita zmírnila. Nás to nezastavilo, ale pro menší firmy to mohl být zásadní problém.
Jaké jsou vaše hlavní plány na nejbližší roky?
Naším cílem je pokračovat v dynamickém růstu objemu i technické úrovně. Chceme posílit výrobní kapacity v Evropě i v USA. Dlouhodobou vizí pak zůstává, aby byl motor PBS vnímán jako technologický a kvalitativní světový standard v oblasti malých leteckých motorů.
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