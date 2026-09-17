Zastupitelé Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se ve čtvrtek domluvili s investorem na stavbě haly pro Amazon. Po několikaměsíčním vyjednávání schválili plánovací smlouvu s vlastníkem pozemků. Skupina Accolade a developer Garbe chtějí místo původně schválených čtyř průmyslových hal změnit záměr na jednu stavbu na poloviční ploše. Místní se ale obávají zejména nárůstu dopravy.
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Kauza dlouhodobě vzbuzuje odpor části obyvatel i otázky ohledně dopravního zatížení či možného nárůstu kriminality kvůli zaměstnávání agenturních pracovníků. Podle odpůrců projektu je smlouva pro Boršov nevýhodná. "Jestli se tady postaví, co se tu má postavit, ovlivní to kvalitu života lidí v Boršově na dlouhá desetiletí dopředu," uvedl na dnešním jednání zastupitelstva obyvatel Boršova Jan Malát.
Změna se týká části průmyslového parku, jejíž podoba byla schválena územním rozhodnutím v roce 2020. Původní projekt počítal se čtyřmi průmyslovými halami na ploše 148.000 metrů čtverečních, dvě z nich již mají vydané stavební povolení. Accolade ve spolupráci s Garbe nyní navrhuje tuto část areálu nahradit jedním distribučním centrem s téměř poloviční zastavěnou plochou a větším podílem zeleně.
Nový návrh počítá s téměř 2500 zaměstnanci, denně bude v provozu pracovat maximálně 1680 lidí. Z původně odhadovaných 1100 vozidel za den při vybudování čtyř hal se při jednom distribučním centru počet sníží na 760 automobilů. Investor také může upravit projekt tak, aby pro vybudování haly pro Amazon nepotřeboval souhlas obce. Boršov by tak ale přišel o benefity vyplývající z plánovací smlouvy.
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Zástupci investora rozhodnutí po několika měsících jednání přivítali. "Možnost změny záměru vyplynula z běžného obchodního vývoje při jednání s potenciálním nájemcem, a má tak svůj vlastní harmonogram. Ten nikdy neměl být prostředkem tlaku na zastupitele. Naopak jsme se po celou dobu snažili dát obci dostatek prostoru k jednání a poskytnout jí všechny potřebné podklady," uvedl projektový manažer Accolade Tomáš Mile.
Na základě plánovací smlouvy investora zaplatí obci 20 milionů korun. Upraví také záměr, aby díky zeleni lépe zapadal do krajiny, provede protihluková opatření, vybuduje odstavná parkoviště uvnitř areálu či chodník kolem průmyslové zóny. Do budoucna také investor poskytne pozemky pro možné rozšíření kruhového objezdu. Pokud do jednoho roku nesežene investor všechny podklady, má obec možnost smlouvu vypovědět.
Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě. V České republice působí od roku 2013, dosud investoval víc než 26 miliard korun. První svoje distribuční centrum v ČR otevřel Amazon v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy. Druhé distribuční centrum v Kojetíně na Přerovsku firma zprovoznila v červnu 2023. Amazon loni v Česku zaměstnával v průměru 3660 pracovníků.
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