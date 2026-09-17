Lotyšsko si chce koupit houfnice Morana od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delfi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model od švédské společnosti BAE Systems Bofors, od plánů ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku, server nezmiňuje. Mluvčí strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG), pod který Excalibur Army spadá, Andrej Čírtek ČTK sdělil, že firma se zatím k věci vyjadřovat nebude.
Tchaj-wan koupí české houfnice Morana, píší média. Nesmysl, říká výrobce. Obranná spolupráce obou zemí ale poroste
Lotyšské ministerstvo obrany předloni v květnu začalo zjišťovat, jaké jsou na trhu možnosti ohledně houfnic ráže 155 milimetrů. Konečné jednání vedlo s BAE Systems Bofors a s Excalibur Army. Později vláda někdejší premiérky Eviky Siliňové se švédským koncernem podepsala prohlášení o záměru, v němž se obě strany shodly, že v budoucnu uzavřou dohodu o prodeji houfnic Archer lotyšským ozbrojeným silám.
Ministerstvo obrany ale uvádí, že prohlášení o záměru ani pro jednu ze stran neobsahovalo žádné právní závazky, a tak Lotyšsku nehrozí žádné pokuty. Resort také uvedl, že švédská společnost otálela s předložením konečného návrhu, a úřad proto zkoumal možnosti na trhu a vyjednával s Excalibur Army.
Česká firma, která je součástí CSG podnikatele Michala Strnada, nabízí rovnocenné systémy, ale za výhodnějších podmínek, co se týče ceny a dodacích lhůt, uvedlo lotyšské ministerstvo obrany.
Když média letos v zimě informovala o vyjednávání se Švédy, uváděla, že lotyšská vláda počítala s nákupem 18 houfnic a že na prostředky nepřímé palebné podpory včetně houfnic v rozpočtu na letošní rok vyčlenila 159 milionů eur (3,87 miliardy korun).
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