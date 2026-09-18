Klienti evropských bank, například ve Francii či Portugalsku, se v poslední době stali obětmi nového podvodu, který se podle některých expertů může postupně dostat i do Česka. Jeho cílem je – podobně jako u dřívějších a známějších variantvysát bankovní účet oběti. V tomto případě se však útočníci k přihlašovacím údajům zákazníků snaží dostat skrze podvodný dopis upozorňující na nutnost aktivace nové platební karty.

Experti varují, že nebezpečí podvodu spočívá zejména v jeho autentičnosti a propracovanosti. Podobné útoky jsou i v Česku každým rokem čím dál větší problém. Poslední čísla ukazují raketový nárůst nejen v počtech, ale výrazně se zvýšila i průměrná výše odcizených peněz.

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Co se dočtete dál

  • Jak přesně nový typ podvodu probíhá.
  • Kde se objevil a jak velká je pravděpodobnost, že se uchytí i v Česku.
  • O kolik obecně vzrostl počet podobných útoků v Česku.
  • O kolik miliard korun už letos kyberpodvodníci připravili klienty tuzemských bank.

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