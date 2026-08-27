Přední česká finanční skupina Partners čelí kybernetickému útoku. Na svém oficiálním LinkedIn profilu to nejprve napsal její spoluzakladatel Petr Borkovec a následně firma rozeslala informativní e-mail i samotným klientům. Z dostupných informací zatím vyplývá, že hackeři napadli IT systémy společností Partners Financial Services (finančně poradenská firma), Simplea pojišťovny, Rentea Penzijní společnosti a Partners investiční společnosti. Naopak systémy a aplikace (včetně mobilního bankovnictví) Partners Banky zůstaly nedotčené.

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Co se dočtete dál

  • Jak velký je rozsah škod.
  • Jaká citlivá data klientů přesně unikla.
  • Jaká jsou aktuální doporučení pro klienty.