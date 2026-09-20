Klaus Zellmer po několika letech končí ve funkci šéfa Škody Auto. Místo toho se stane výkonným ředitelem automobilky Volvo. „Je mi potěšením začít pracovat pro Volvo v okamžiku, který je tak důležitý pro další rozvoj firmy,“ uvedl Zellmer. K Volvu přestoupí nejpozději k prvnímu říjnu roku 2027.
Mladoboleslavskou Škodovku Zellmer vedl od července roku 2022. Předtím působil v jejím mateřském koncernu Volkswagen a ve vedení značky Porsche. Právě fakt, že Zellmer má zkušenosti s vrcholným managementem jak automobilky vyrábějící pro masový trh (Škoda), tak s vedením luxusní značky (Porsche), Volvo ve své tiskové zprávě vyzvedlo jako jednu z jeho předností.
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Zellmer (59) na postu šéfa Volva nahradí dlouholetého vrcholného manažera této značky Hakana Samuelssona (75). Společnosti, která je součástí čínské skupiny Geely, oznámila změnu na nejvyšší pozici s dostatečným předstihem, aby zajistila hladké předání „žezla“.
Škodě se pod Zellmerovým vedením ekonomicky velmi daří, stala se z hlediska ziskovosti hlavním tahounem celého koncernu Volkswagen. Velmi úspěšná je i v prodejích elektromobilů.
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