Představte si, že je vašemu dítěti patnáct. Za pár let si bude vybírat vysokou školu, obor nebo profesi, která ho bude živit. Můžete mu poradit: „Vyber si něco, co má budoucnost.“ Jenže jak má mladý člověk poznat, co to je, když umělá inteligence přebírá část úkolů, za které firmy platí právníkům, programátorům, analytikům nebo marketérům? Pracovní prostředí i náplň jednotlivých profesí se mění. A tak může přijít otázka: „Co když povolání, které si vyberu, za pět let zanikne?“ Týdeník Ekonom se zeptal expertů, jak na ni reagovat. A co dělat, aby ani dospělý nezůstal uvězněný v profesi, jejíž hodnota rychle klesá.
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- Jak mohou firmy vychovávat juniory, když AI přebírá jejich dosavadní rutinní práci.
- Proč hluboká znalost oboru zůstane důležitá i v době, kdy AI zvládne řadu úkolů během minut.
- Jak poznat, zda dítě AI používá jako nástroj, nebo místo vlastního přemýšlení.
- Proč bude stále důležitější umět formulovat správnou otázku.