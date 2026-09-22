Stovky lidí v úterý od časného rána čekaly ve frontě před pražskou pobočkou České národní banky (ČNB), aby získaly pětitisícikorunu se speciálním přítiskem, vydanou ke 100. výročí vzniku Národní banky československé (NBČ). Před otevřením pokladny v 07:30 se podle zpravodajky ČTK táhla zhruba sedmisetmetrová fronta od vstupu do banky v ulici Na Příkopech přes Nekázanku až na Senovážné náměstí. Řada zájemců o bankovku čekala už od nočních hodin. Stovky metrů dlouhé fronty se tvořily také u poboček v Hradci Králové nebo v Brně.
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Někteří čekající v Praze si přinesli skládací židličky, další byli přikryti dekami. Pár, který přijel ze Štětí, byl na místě už od 03:45. Žena, která se ČTK představila jako Nikola, řekla, že dorazila v 06:00, získala díky tomu místo zhruba v polovině fronty. Patnáctiletý mladík, který byl mezi prvními ve frontě, řekl, že čekal už od pondělního večera. Lidé si zpravidla chtějí pořídit tři bankovky, tedy nejvyšší počet, které pro jednu osobu ČNB nabízí.
Na situaci na místě dohlížela policie. I v době otevření pokladen byla situace klidná a k žádným strkanicím u vstupu do banky nedocházelo.
Stovky lidí čekaly před pobočkou banky v Hradci Králové. Fronta se před 07:30 táhla od vchodu do banky Bozděchovou ulicí do ulice Karla Čapka, zjistila ČTK. První zájemce o pětitisícikorunu přišel před banku půl hodiny před pondělní půlnocí. Čekající si na chodníku před bankou vytvořili improvizovaný přístřešek, měli i stoleček se židličkami a na vozíku za autem připravenou mobilní toaletu. Ráno vše sklidili. První čekající si vyměnil tři pětitisícikoruny. K pokladně pracovníci banky pouštěli po deseti lidech.
Fronta zájemců o speciální pětitisícikorunu před brněnskou pobočkou ČNB v Rooseveltově ulici sahala před 07:30 k asi 280 metrů vzdálené Měnínské bráně v Orlí ulici, další lidé postupně přicházeli. Někteří na bankovku čekali od pondělního odpoledne, jiní přijeli v noci nebo nad ránem, řekli lidé ČTK. Někteří si přinesli židličky, čekání si krátili povídáním s ostatními či četbou.
Více než 14 hodin čekal před brněnskou ČNB David Pietrosz, ve frontě byl první. „Já tady studuju, toto je moje první akce. Musím říct, že jsem si ji náramně užil, byla tady super parta, takže za mě pecka. Povídali jsme si, utíkalo to rychle,“ řekl Pietrosz ČTK, když vyšel z banky s pětitisícikorunou.
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Zhruba v 02:30 přijel před banku Jiří Badal z Jevíčka na Svitavsku, který patří mezi sběratele. „Ale někdo je tady ještě dál, třeba z Karlových Varů,“ ukázal na muže stojícího kousek od něj. „Je to tak, okolo 02:30 jsem přijel,“ přitakal muž.
200 tisíc kusů
Bankovka má přítisk se speciálním logem ČNB ke 100. výročí fungování NBČ a se dvěma portréty prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Součástí přítisku je i QR kód odkazující na tematické stránky ČNB věnované výročí. Jinak se neliší od běžných pětitisícikorun a je možné ji využívat i v platebním styku. Sběratelská hodnota bankovky ale může být vyšší než nominální, u dříve vydaných bankovek s přítiskem tomu tak bylo.
Bankovka vychází v emisi 200 tisíc kusů a k dispozici je na pokladnách ČNB v Praze, Brně, v Ostravě a Hradci Králové. Bankovku je možné vyměnit za 5000 korun, zaplatit lze pouze hotově. Výměna je omezená na tři kusy na osobu. Pětitisícikoruna bude k dispozici na pokladnách centrální banky do vyčerpání zásob.
ČNB už letos u příležitosti výročí vzniku NBČ vydala pamětní stokorunovou bankovku s portrétem prvního guvernéra první československé centrální banky Viléma Pospíšila. Bankovka vyšla v emisi 20 tisíc kusů. Na rozdíl od pětitisícikoruny s přítiskem ji není možné používat v běžném platebním styku.
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