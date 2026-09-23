Dny NATO v Ostravě nejsou jen přehlídka techniky pro nadšence, ale i velká byznysová událost. Proto vám ve čtvrtém čísle newsletteru Na radaru přinášíme i trochu pohledu do zákulisí VIP zóny z uplynulého víkendu. Registrovat se k pravidelnému odebírání v úterý, vždy v sedm hodin ráno se můžete zde.
Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner
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