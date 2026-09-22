Bankám a spořitelnám v Česku v prvním pololetí letošního roku stoupl souhrnný čistý zisk meziročně o 5,5 procenta na 71,06 miliardy korun. Vyplývá to z dat, která zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Bilanční suma bank ke konci června činila 12,09 bilionu korun, což je meziroční nárůst o 777 miliard. Za růstem zisků stojí podle analytiků zejména dobrá makroekonomická situace, díky níž se zvyšují vklady klientů u bank. Zájem byl i o investiční produkty a hypotéky.

Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvních šesti měsících roku meziročně o 9,4 miliardy na 143,05 miliardy korun. Úrokové výnosy se jim zvýšily o 11,9 miliardy na 237,3 miliardy korun a výnosy z poplatků a provizí jim stouply o 1,8 miliardy na 35,7 miliardy korun.

„Tuzemská makroekonomická situace v letošním prvním pololetí byla pro banky příznivá. Na straně spotřebitelů pokračovalo oživování poptávky a panoval zde vesměs pozitivní sentiment. To se odráželo v rostoucím zájmu o spotřebitelské i hypoteční úvěry,“ řekl ČTK analytik Investiky Vít Hradil. Solidní mzdový růst a zaměstnanost podle něj pomáhaly udržet míry selhání na nízkých úrovních. I v podnikové sféře rostl zájem o úvěry, mimo jiné díky zřetelnému oživování poptávky v průmyslovém sektoru a vyšší ochotě investovat, dodal.

Český bankovní sektor zůstává i nadále ve velmi dobré kondici, uvedl analytik XTB Tomáš Maxa. Hlavním pilířem ziskovosti jsou podle něj úrokové výnosy, které meziročně vzrostly o více než pět procent. Rostoucí zájem klientů o investiční produkty souvisí s nadprůměrnou výkonností světových trhů i samotné pražské burzy, kde se index PX za posledních pět let zhodnotil o více než 100 procent. Tento přesun klientských peněz do investic se bankám pozitivně promítá do rostoucích příjmů z poplatků a provizí, podotkl.

Z největších bank čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí letošního roku stoupl meziročně o sedm procent na 10,2 miliardy korun. České spořitelně vzrostl o 11,7 procenta na 14,3 miliardy. Komerční bance klesl čistý zisk o 3,3 procenta na 8,5 miliardy korun. Raiffeisenbank rovněž meziročně klesl čistý zisk o pět procent na 5,41 miliardy. Moneta Money Bank jej zvýšila meziročně o 8,1 procenta na 3,3 miliardy. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v prvním pololetí čistý zisk 261 milionů eur, v přepočtu zhruba 6,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 8,8 procenta.

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