Ve středu 23. září podepíše tradiční jaderná strojírenská společnost Škoda JS ze Skupiny ČEZ smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR, která si ji vybrala jako jediného dodavatele klíčové součásti jaderného reaktoru pro všechny své trhy. Podpisu budou přítomni ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček a britský velvyslanec v ČR Matt Field.
Škoda JS tak navazuje na dřívější úspěch, kdy se stala jedním ze dvou dodavatelů dalších klíčových komponent jaderného ostrova. První malý modulární reaktor v Česku by měl vzniknout ve druhé polovině 30. let v Temelíně.
Kromě ministra a velvyslance se dále zúčastní generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton a generální ředitel Škody JS Karel Bednář.
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