Energetický a průmyslový holding (EPH) miliardáře Daniela Křetínského podal nezávaznou nabídku na převzetí energetické společnosti Uniper. S odvoláním na své zdroje to napsal německý web Handelsblatt. Podle něj se nabídka týká celého koncernu a EPH vystupuje jako jediný kupec. Web rovněž napsal, že se dá očekávat odpor zaměstnanců.
V roce 2022 se Uniper dostal do existenčních potíží kvůli přerušení dodávek ruského plynu do Německa v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Z toho důvodu se firma, německá vláda a její většinový akcionář, kterým byla finská společnost Fortum, dohodli na podzim téhož roku na zestátnění Uniperu. Stabilizační balíček německou vládu přišel na 13,5 miliardy eur (nyní 329 miliard korun). Německá vláda má ve firmě podíl 99,12 procenta.
Kdo koupí Evropu? The Economist vyzdvihuje roli Daniela Křetínského jako hlavního dealmakera kontinentu
Lhůta pro podání nabídek, kterou stanovila německá vláda a poradci z bank JPMorgan a UBS, uplynula v pondělí. Podle Handelsblattu zájem do té doby signalizovala řada investorů a strategických kupců. Paralelně koncern pokračuje v plánech na vstup na burzu.
Podle Handelsblattu by v případě úspěšné nabídky mohl mít Křetínský problém přesvědčit zaměstnance. Závodní rada, která je zastupuje, už v raném stadiu transakce dala najevo, že bude na prodej strategickému investorovi pohlížet jako na nepřátelské převzetí. Šéf celopodnikové závodní rady Martin Geilhorn mluvil před časem v rozhovoru s Handelsblattem o tom, že by vláda v případě prodeje strategickému investorovi narazila na „vehementní odpor“.
Uniper je pro Německo strategicky důležitý a je součástí takzvané kritické infrastruktury. Plynem zásobuje zhruba 500 průmyslových podniků a 500 podniků místních samospráv.
Záchrana Uniperu německou vládou v roce 2022 byla spojena se slibem daným Evropské unii, že do roku 2028 vláda svůj podíl sníží na 25 procent. Německo zahájilo proces prodeje většiny svého podílu v Uniperu letos v květnu. Některá média už tehdy s odvoláním na své zdroje psala, že mezi zájemci by mohl být i EPH. Křetínského společnosti jsou už na německém trhu přítomny. Loni EP Energy Transition ze skupiny EP Group zcela ovládla německou energetickou společnost LEAG.
Finanční situace skupiny Uniper se v posledních dvou letech výrazně zlepšila a firma po několikaleté přestávce navrhla obnovit výplatu dividend. Uniper je nadále významným dovozcem plynu a provozuje skladovací zařízení. Má zhruba 7200 zaměstnanců.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit