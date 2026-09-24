Koupit během jediné transakce téměř dvě stovky obchodů a výrazně posílit na českém trhu je příležitost, která se v tuzemském maloobchodu neobjevuje každý den. Současné úvahy o prodeji Tesca mohou teď takovou šanci nabídnout hned několika největším evropským obchodníkům.
Tesco působí v Česku od roku 1996 a za třicet let zde vybudovalo 184 prodejen. Britská skupina nyní zvažuje prodej svých středoevropských aktivit a podle Financial Times se o českou a slovenskou část zajímají tři skupiny: německá Schwarz-Gruppe, vlastník Lidlu a Kauflandu, nizozemská Ahold Delhaize s řetězcem Albert a portugalská Jerónimo Martins, pod kterou patří polská Biedronka.
Pro Tesco by prodej završil dlouhý ústup ze zahraničních trhů. Po odchodu z Polska a části Asie zůstávají Česko, Slovensko a Maďarsko jeho posledním velkým maloobchodním byznysem mimo Británii a Irsko. Případný kupec by získal síť, která sahá od malých Expressů po velké hypermarkety. Každému ze tří zájemců přitom koupě Tesca nabízí něco jiného a měl by s tím spojený jiný problém.
Co se dočtete dál
- Proč může Schwarz narazit na ÚOHS.
- Dává koupě Tesca smysl Albertu.
- Je Tesco pro Biedronku zkratkou do Česka.