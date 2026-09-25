Koncem září míří tuzemská energetická elita tradičně do Brna. Na konferenci pořádané poradenskou společností EGU nejvyšší vedení firem i zástupci státu debatují o tématech, která obvykle nastolují agendu v oboru na následující rok. Letos to byly rostoucí ceny energií, rozvoj biometanu a především otázka, z čeho bude Česko vyrábět elektřinu, až uhelné zdroje jednou skončí.
Z řady příspěvků na daná témata se vymykalo vystoupení Ludvíka Baleky. Šéf Pražské plynárenské je znám ostřejšími vyjádřeními, tentokrát však zašel za svůj obvyklý standard. Balekova prezentace se odborných témat týkala jen okrajově, zato byla silně protiunijní, kritická vůči klimatickému hnutí, aktivistce Gretě Thunbergové, tlaku na vyšší zastoupení žen ve firmách či kampani MeToo.
Co se dočtete dál
- O čem mluvil šéf Pražské plynárenské na energetické konferenci.
- Jaké byly reakce na vystoupení.
- Od kdy Baleka stojí v čele městské firmy.