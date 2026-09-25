Na české poměry šlo vše až překvapivě rychle. V červenci posvětila Evropská komise Česku zavedení takzvaných kapacitních mechanismů, které mají umožnit výstavbu moderních plynových elektráren coby náhrady za končící uhelné zdroje. A už v říjnu mělo být jasné, kdo podporu v odhadované výši 75 až 150 miliard korun pro nové elektrárny na 15 let získá. Nakonec se však vše o rok posouvá a investoři mohou s penězi počítat až od listopadu 2031.

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Co se dočtete dál

  • Proč se zavedení kapacitního mechanismu odsouvá.
  • Proč ho stát potřebuje zavést.
  • Jak na odklad reagují energetické firmy.
  • Co může kvůli ročnímu zpoždění Česku hrozit.

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