Na české poměry šlo vše až překvapivě rychle. V červenci posvětila Evropská komise Česku zavedení takzvaných kapacitních mechanismů, které mají umožnit výstavbu moderních plynových elektráren coby náhrady za končící uhelné zdroje. A už v říjnu mělo být jasné, kdo podporu v odhadované výši 75 až 150 miliard korun pro nové elektrárny na 15 let získá. Nakonec se však vše o rok posouvá a investoři mohou s penězi počítat až od listopadu 2031.
Co se dočtete dál
- Proč se zavedení kapacitního mechanismu odsouvá.
- Proč ho stát potřebuje zavést.
- Jak na odklad reagují energetické firmy.
- Co může kvůli ročnímu zpoždění Česku hrozit.