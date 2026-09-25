Budoucnost patří nanotechnologiím, věří liberecká firma Elmarco. Zhruba za dva týdny oslaví 26 let na trhu, z toho patnáct roků se zaměřuje výhradně na vlákna tisíckrát tenčí než lidský vlas. „Ve spolupráci s místní technickou univerzitou jsme stáli u zrodu libereckého nanotechnologického fenoménu,“ říká jednatel společnosti Miloslav Masopust. „Jsme jediným globálním výrobcem a dodavatelem zařízení pro průmyslovou výrobu nanovláken,“ dodává. Podnik, který loni dosáhl obratu 300 milionů korun a letos čeká ještě o 50 milionů víc, se nyní stal Firmou roku 2026 Libereckého kraje.
„Tato firma výborně reprezentuje nejen celý region a v něm vyvinuté unikátní technologie, ale dnes již vlastně i celou naši zemi,“ shrnuje verdikt poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen, titulárního partnera soutěže, jejímž vyhlašovatelem jsou HN.
Nejvýznamnějšími trhy Elmarca jsou Severní Amerika, Evropa a Asie, v níž vede zejména Hongkong a Japonsko. Tam se firma snažila zviditelnit i během Expa 2025 v Ósace, kde pořádala konferenci o inovacích v nanovlákenném průmyslu. „Expo pro nás bylo otázkou prestiže. Asijští zákazníci nahlížejí na malou českou firmu úplně jinak, když vidí, že pořádá třídenní konferenci v českém pavilonu pod záštitou vlády a oficiálních představitelů,“ vysvětluje Masopust.
Firmu s 85 zaměstnanci vlastní nizozemská skupina Elmarco Holding. V ní má 70procentní podíl investiční společnost Amundi a zbylých 30 procent jablonecká Preciosa.
Vítězové
Volkswagen Firma roku 2026 Libereckého kraje:
1. Elmarco s.r.o. – výroba průmyslových strojů na výrobu nanovláken (Liberec)
2. Rautis, a.s. – výroba perličkových vánočních ozdob (Poniklá)
3. Gramodesky.cz s.r.o. – prodej gramodesek, CD, kazet a dalšího zboží z celého světa (Liberec)
Moneta Živnostník roku 2026 Libereckého kraje:
1. Tereza Plášilová – výroba makronek a cukrářských produktů podle tradičních francouzských receptur (Liberec)
2. Tereza Jakoubková – staging – příprava nemovitostí před focením na prodej a pronájem (Šimonovice)
3. Radka Mayerová – výroba karamelu a griliáše (Liberec)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2026 Libereckého kraje:
Lukáš Honzík – kondiční trenér se zaměřením na děti a mládež (Liberec)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026 Libereckého kraje:
Ježek software s.r.o. – vývoj účetních systémů, školení a poskytování služeb vedení účetnictví (Česká Lípa)
Stroje Elmarca postavené na technologii Nanospider jsou určené pro výrobu vláken ze široké škály polymerů. „Vyrábíme jak malá laboratorní zařízení, tak celé výrobní linky, které mohou měřit třeba 40 metrů,“ popisuje Masopust. Velkých průmyslových linek firma zvládne vyrobit zhruba pět ročně.
Vzniklá zařízení nejčastěji vyrábí vzduchové filtrace pro automobily a dále třeba filtry pro různé kapaliny. „V této oblasti je naším největším klientem japonská firma, která potřebuje čistit technickou vodu při výrobě polovodičů,“ uvádí Masopust. Nanovlákennou vrstvu mohou lidé najít také v některých outdoorových bundách, jimž zaručuje skvělou prodyšnost. „A hodně zákazníků dnes používá nanovlákna také v kosmetickém průmyslu.“
Druhé místo mezi firmami získal výrobce perličkových vánočních ozdob Rautis z Poniklé na Semilsku a třetí skončil internetový prodejce gramodesek a dalších audionosičů Gramodesky.cz.
Vítězná firma roku v Libereckém kraji věří vodíku. Mezi živnostníky zabodoval razič pamětních mincí
Živnostníkem roku 2026 Libereckého kraje je cukrářka a šperkařka Tereza Plášilová, která si v roce 2022 v Liberci otevřela obchod s prémiovými makronkami, jež vyrábí podle tradičních francouzských receptur.
„Makronky jsou cukrovinky s dlouhou historií, sahající až do 8. století, kdy italští kněží vymysleli korpus, kterému se říkalo kněžský pupík. Teprve ve 14. století se dostaly do Francie, kde je začali slepovat čokoládovou náplní zvanou ganache,“ popisuje Plášilová.
Makronky se v posledních letech rozšířily i v Česku. K dostání jsou také v některých supermarketech, Plášilová ale upozorňuje, že ne všechno jsou to pravé makronky. Zejména ty levné jsou tvořené náhražkami a nejsou tak dobré. „Při výrobě opravdové makronky je potřeba dodržet technologický postup a používat kvalitní suroviny, především poctivou mandlovou mouku,“ upozorňuje Plášilová.
Ve svém obchodě prodává jeden kus běžné makronky za 35 korun. Její novinkou jsou makronky s obrázky, které tiskne přímo na cukrovinky na nové speciální tiskárně. Takové stojí 40 korun.
„Zpravidla za den udělám kolem 300 makronek a na prodejně mám 10 až 12 druhů. Příchutě hodně měním podle sezony,“ uvádí cukrářka. Velký odbyt má i na trzích po Libereckém kraji. Tam je schopná během šesti hodin prodat i 700 makronek.
„Paní Plášilová ve svém podnikatelském i osobním životě překonala momenty, které by mnohé porazily, ale ona šla dál a pokračovala v tom, co ji baví a co miluje,“ komentuje výsledek Pavla Šestáková Horná z Monety Bank, titulárního partnera soutěže.
Druhé místo mezi živnostníky získala Tereza Jakoubková, která se věnuje takzvanému homestagingu a fotostagingu, tedy přípravě nemovitostí na focení za účelem prodeje a pronájmu. Na třetím místě je liberecká výrobkyně karamelu a griliáše Radka Mayerová.
Vítězové krajského kola se stávají zároveň celorepublikovými finalisty. Slavnostní vyhlášení celostátních výsledků soutěží Volkswagen Firma roku 2026 a Moneta Živnostník roku 2026 se uskuteční 10. prosince na pražském Žofíně.
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