Zítra se nebude pracovat, budeme slavit, radoval se na pódiu Jan Šťastný mladší z vítězství v soutěži Volkswagen Firma roku 2026, kterou vyhlašují HN. Rodinná firma STTEN, již založil jeho otec a on v ní teď přebírá otěže, právě ovládla krajské kolo v jižních Čechách a postoupila do celorepublikového finále.
Na druhý den se ale ve fabrice v obci Vacov na Vimpersku normálně pracovalo. „Situace v autoprůmyslu je napjatá, takže jsme to oslavili jen ranní kávou,“ vypráví Šťastný do telefonu.
STTEN se specializuje na výrobu přesného gumového těsnění pro automobilový průmysl: do nových aut i na náhradní díly. Tedy do pump, filtrů, převodovek a tak dále… V jednom autě či motocyklu takových těsnění najdete desítky.
Je to do velké míry klasický příběh českého autolandu, který se po revoluci stal páteří tuzemské ekonomiky. Jde o spoustu subdodavatelů, jejichž výrobky míří buď přímo k automobilkám, či výše postaveným dodavatelům v celém řetězci. V případě oceněného jihočeského výrobce je hlavním odběratelem Wallstabe & Schneider, rodinná firma z Německa, která dodává automobilkám, od koncernu Volkswagen přes BMW až po Mercedes.
Obrat STTEN se poslední roky drží lehce přes 100 milionů korun, hrubý zisk pak okolo 10 milionů. Motto firmy je Kvalita pouhým okem a tak tomu doopravdy je – vizuální kontrola probíhá manuálně tak, že si zaměstnanci berou výrobky pod lupu nebo mikroskop. Automatizace do toho vstupuje jen zvolna. Pro kontext: denně STTEN zpracuje 700 až 800 tisíc dílů těsnění.
„Klíčovým prvkem našeho podnikání je vysoce precizní kontrola komponentů, prováděná pod mikroskopem nebo lupou, která zajišťuje maximální kvalitu a spolehlivost každého dílu,“ potvrzuje Šťastný mladší.
STTEN je zvláštní název, ale má svůj příběh. Vznikl jako složenina tří slov: Šťastný–těsnění–Nespice, což je vesnička patřící pod Vacov, kde rodina s podnikáním začínala.
„Vyhrála chuť získat svobodu podnikání,“ vzpomíná Šťastný starší, jenž letos oslavil sedmdesáté narozeniny a se synem vedou firmu dohromady. „Předávání již probíhá. Už se mi občas nechce vstávat,“ říká. „Během dvou let všechno přejde na syna.“
Momentálně je rozložení vlastnických sil 80 na 20 ve prospěch první generace. Šťastný starší kromě syna do firmy zapojil i další rodinné příslušníky: jeho manželka byla finanční účetní, snacha má na starosti plánování výroby. A kromě toho je místostarostka v obci s 1500 obyvateli a čerstvě také stříbrným oceněním v mezinárodní soutěži Evropská vesnice roku. Vacov je na chválu zvyklý: v roce 2024 se stal českou Vesnicí roku.
STTEN byl založený v roce 1992 původně jako živnost, která postupně vyrostla ze dvou zaměstnanců až do dnešní společnosti s téměř 150 pracovníky a dalšími 120 spolupracovníky z chráněných dílen.
Jihočeský kraj
Volkswagen Firma roku 2026
1. STTEN s.r.o. (kontrola a výroba gumového těsnění pro automotive, Vacov)
2. Wienerberger s.r.o. (výroba a prodej stavebních materiálů, České Budějovice)
3. BRIKLIS, spol. s r.o. (vývoj strojů pro zpracování kovových, truhlářských a papírenských odpadů, Malšice)
Ekonomicky nejúspěšnější
firma roku 2026
DITA (výrobní družstvo invalidů, Tábor)
Moneta Živnostník roku 2026
1. Kateřina Pravdová (realizace dekoračních stěrek, České Budějovice)
2. Olga Sergejevna Vondráková (výrobce šperků s pomocí galvanoplastiky, Český Krumlov)
3. Blanka Lenghardtová (zakázkové cukrářství, Zhoř u Tábora)
Moneta Srdcař roku 2026
Pavel Pilecký (provozování létajícího pivovaru, stánku s craft pivem a občerstvením, Vodňany)
Budoucnost evropského autoprůmyslu nevypadá zcela růžově a před výrobci typu STTEN je nejistá doba. „Subdodavatelé, nejen v automotive sektoru, kteří dnes stojí na jednom odběrateli a jednom oboru, mají šanci tuto závislost proměnit v příležitost. Klíčové je ujasnit si, v čem jsou opravdu dobří, a na tom postavit vstup na nové trhy, včetně možnosti rozšíření svých výrobních možností i směrem tzv. dual use,“ říká Michal Nevěřil, expert PwC na průmyslovou výrobu, robotiku a automatizaci.
Podle jeho slov bude rozhodující, zdali se dodavatelé dílů dokážou proměnit na inovativní firmu, s dlouhodobým cílem a mít vlastní produkt. „Impulzem k tomu může být i řešení otázky nástupnictví a nové generace, která přinese odvahu dělat věci jinak.“
Šťastní samozřejmě nejvíce dodávají do vozů se spalovacími motory, ovšem výhledu do budoucnosti se nebojí. „Děláme i těsnění do baterií a dalších věcí pro elektromobily. Už deset let pro ně děláme vývoj, víme, že nesmíme zaspat,“ uvádí Šťastný mladší, který ve firmě pracuje už od studií a rád by ji jednou předal svým dětem.
„Vidím v tom to, co v tom viděl můj otec, výsledky, svobodu a samozřejmě i to, že by děti motivovaly další generaci a přinesly by pro náš mikroregion, kde zaměstnáváme mnoho lidí, práci a zapojení do společnosti,“ dodává.
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