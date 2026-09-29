Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD) se dohodl na převzetí firmy World Labs zaměřené na vývoj umělé inteligence (AI) za 8,2 miliardy dolarů (zhruba 176 miliard korun). Společnost AMD o tom informovala v tiskové zprávě. Dodala, že kupní cenu uhradí svými akciemi. Dokončení transakce očekává ještě v letošním roce.

Spoluzakladatelkou a šéfkou firmy World Labs je přední vědkyně v oblasti umělé inteligence Fei-Fei Liová. Ta je profesorkou na Stanfordově univerzitě a v minulosti pracovala na vývoji AI v internetové společnosti Google. Po dokončení transakce se stane výkonnou viceprezidentkou a hlavní vědeckou pracovnicí AMD.

„Tato akvizice přivede do AMD špičkový tým výzkumníků a expertů, což posílí její schopnost vyvíjet AI hardware, software a systémy potřebné pro vznikající modely a aplikace,“ uvedla společnost AMD, která již dříve do firmy World Labs investovala.

AMD soupeří s domácím konkurentem Nvidia, který v současnosti dominuje globálnímu trhu s čipy pro AI. Společnost Nvidia se tento měsíc dohodla, že zaplatí 12,9 miliardy dolarů (zhruba 277 miliard korun) za převzetí platformy Hugging Face, na níž vývojáři sdílejí a využívají otevřené AI modely a data pro jejich vývoj.

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