Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Firma o tom v úterý informovala v tiskové zprávě. V Česku značka zůstane prostřednictvím své maloobchodní sítě.
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„Ukončení výroby v našem závodě v Dolním Němčí pro nás bylo velmi obtížné rozhodnutí. Bohužel jde o takový typ provozu, který nelze za nynějších podmínek na trhu udržet jako rentabilní,“ uvedl člen představenstva Baťa Andrea Montagnoli.
Továrna v Dolním Němčí je součástí společnosti Baťa od roku 1992 a loni pro její prodejny a další zákazníky vyrobila kolem 150 tisíc párů obuvi.
Podle firmy struktura a kapacita závodu postaveného pro velkosériovou výrobu neodpovídá současné poptávce na trhu. Aby byl ziskový, musel by se zaměřit na jiný charakter výroby. Investice potřebná k této přeměně by při současných objemech a nákupních cenách a jejich výhledu nebyla efektivní, uvedla firma k důvodům ukončení výroby v Dolním Němčí.
Činnost svého českého závodu chce společnost ukončovat postupně, v několika fázích. Je v kontaktu se zástupci obce a pracovníky úřadu a jedná se zástupci odborové organizace o podmínkách odchodu zaměstnanců. Pro dotčené zaměstnance má firma připraven program podpory zaměřený na další uplatnění na pracovním trhu, uvedli její zástupci.
Společnost Baťa působí v pěti desítkách zemí a má kolem 6000 prodejen po celém světě.
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