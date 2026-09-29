Poslední dva roky to bylo jedno z hlavních témat tuzemského byznysového zákulisí. Nevraživost mezi hlavní majitelkou skupiny PPF Renátou Kellnerovou a Karlem Pražákem, miliardářem a někdejším blízkým spojencem jejího zesnulého muže Petra Kellnera, nebrala konce. Renata Kellnerová proti někdejšímu spolupracovníkovi ostře vystoupila a fakticky mu vyhlásila válku.

Ta měla řadu podob. PPF Banka přestala financovat firmy Karla Pražáka, který musel část svých závazků přefinancovat u Marka Dospivy z Penty. Spory se přesunuly také do advokátní kanceláře BBH, která pracovala pro PPF i pro Pražáka. Kvůli jejich neshodám se fakticky personálně rozštěpila.

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Co se dočtete dál

  • Jaké nemovitosti převezme PPF od Karla Pražáka
  • Proč bylo mezi nimi napětí
  • Jaké plány v lokalitě obě skupiny mají.