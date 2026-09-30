Dnešní vydání newsletteru Na radaru je dobrou ilustrací toho, jak rozkročený je český průmysl: od pancíře k (autonomním) křídlům a vrtulím, respektive k jejich ovládání i sestřelování. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner
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Tadeasy, Pandury a Leopardy. Tři pilíře vojenské Tatry
Dění v kopřivnické Tatře v posledních dvou letech často zastiňuje spor CSG Michala Strnada se skupinou Promet v čele s Denisou Materovou. Ten se ale týká firmy Tatra Trucks, jež vyrábí základní podvozky a civilní tatrovky. Materovi v ní mají 35 procent.
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