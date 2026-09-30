Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 1,8 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) ve středu snížil svůj zpřesněný předchozí odhad z konce srpna, který počítal s růstem o 1,9 procenta. Analytici předpokládali, že statistici tento odhad potvrdí. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,3 procenta.

Ve svém prvním odhadu na konci července ČSÚ počítal s růstem HDP o dvě procenta. O měsíc později tento údaj o 0,1 procentního bodu snížil. Nyní tedy odhad snížil podruhé. Meziroční růst HDP o 1,8 procenta je nejpomalejší od druhého čtvrtletí 2024. V prvním čtvrtletí letošního roku ekonomika rostla o 2,1 procenta, vyplývá z revidovaných údajů ČSÚ.

Statistici také uvedli, jak se dařilo domácnostem a podnikům. „Ve druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1 procenta a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5 procenta,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Mezičtvrtletně se příjmy domácností zvýšily o 0,7 procenta, spotřeba byla vyšší o 0,6 procenta.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání činil 55 048 korun, což byl proti stejnému období předchozího roku nárůst o 4,2 procenta. Míra úspor domácností, tedy podíl nespotřebovaných příjmů, činila 19,9 procenta. Meziročně to bylo o desetinu procentního bodu více, mezičtvrtletně pak o 0,4 procentního bodu více. Míra investic u domácností vzrostla meziročně o 0,8 procentního bodu na 10,9 procenta. Proti prvnímu čtvrtletí je to nárůst o 0,4 procentního bodu.

Míra zisku nefinančních podniků meziročně klesla o 1,8 procentního bodu na 42,4 procenta. Míra investic se zvýšila o 1,3 bodu na 28,3 procenta. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků meziročně stouply o 6,7 procenta.

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