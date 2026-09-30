Už rok se rakouská RHI Magnesita snaží získat svého britského konkurenta Vesuvius. První nabídku předložila loni na konci září, od té doby ji několikrát zvýšila a upravila. Pokud se jí nakonec podaří transakci dotáhnout, spojení se nebude týkat jen globálního trhu se žáruvzdornými materiály. Pod jednu skupinu by se dostaly také tři závody v Česku – ve Velkých Opatovicích, Svitavách a Třinci.

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Co se dočtete dál

  • Co za Vesuvius skupina RHI Magnesita nabízí.
  • Jak se k nabídce staví Vesuvius.
  • Jaký dopad by akvizice měla na Česko.

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